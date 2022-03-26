Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

26.03.2022 18:01

- Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, borçlu olduğu şahsı evinin önüne çağırarak av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Osman Ö. tutuklandı.

- Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, borçlu olduğu şahsı evinin önüne çağırarak av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Osman Ö. tutuklandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Yaman, dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö'ye borç olarak verdi ancak zanlıdan alamadı. Osman Ö. süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman'a evinin önünde bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş açan Osman Ö'yü hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Osman Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Osman Ö. adiye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı
Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı
Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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