Son dakika haberleri... Öğrencilerden şehit annesine yakın ilgi - Son Dakika

Samsun'da şehitlik ziyareti yapan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun yurtlarında kalan öğrenciler, 86 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı'ya yakın ilgi gösterdi. Öğrencilerin yakın ilgisinden dolayı çok memnun kalan Hamlı, onlara dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, KYK öğrencileri ile birlikte "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen ziyarette Kasapoğlu ve öğrenciler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Yoğun kar yağışına rağmen oğlu Ayhan Hamlı ile şehitliğe gelen, Şehit İlhan Hamlı'nın annesi 86 yaşındaki Bedriye Hamlı, öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle birlikte oğlunun kabrine karanfil bırakan Bedriye Hamlı, öğrencilere bol bol dua etti.

Ziyarette konuşan Müdür Kasapoğlu, "Şehitlerin şuan ki hali gıpta edilecek bir haldir. Dünya hayatı sıkıntı hayatıdır. Şehitlerin arasına girince onurla, gururla girmek gerekiyor; yas ile değil. Şehitler bize bu vatanı emanet ettiler. O emanete sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Ziyaret sonunda öğrenciler Bedriye Hamlı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri de şehitliklerde kar temizleme ve bakım çalışması yaptı. - SAMSUN