Son dakika haberleri... Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser

12.07.2022 03:10

Son dakika haberi: Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Door'a Otel, yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser

MUĞLA - Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Door'a Otel, yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayramın 2'nci günü Door'a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Pınar Seli tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Door'a otelde sahne alan Pınar Seli sevilen şarkıları yerli ve yabancı turistlere seslendirdi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla tatilcileri coşturan Seli, şarkılarına otel misafirlerinde eşlik etti. yaklaşık 2 saat sahnede kalan Seli, zaman zaman yaptığı esprilerle de büyük beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Pınar Seli'den Door'a Otel'de konser - Son Dakika
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