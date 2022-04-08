Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

08.04.2022 13:02
Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kütahya protokolü, şehit ve gazi aileleri, şehitlerin mezarına karanfiller bıraktılar.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal başta olmak üzere protokol üyelerinin tam kadro katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

Törende şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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