Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor

11.04.2022 15:37

Son dakika haberler: Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyorTokat D-805 karayolu Cemaloğlu köyü yakınlarında bulunan keskin virajda hem kazaların önüne geçilmesi hem de trafik akışının daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması başlattı.

Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor

YOZGAT Yozgat'ın Çekerek ilçesi Cemaloğlu köyü mevkiinde, son 5 yılda 11 trafik kazasının ve 16 şahsın yaralandığı virajlı yolda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çekerek Belediyesi, Yozgat- Tokat D-805 karayolu Cemaloğlu köyü yakınlarında bulunan keskin virajda hem kazaların önüne geçilmesi hem de trafik akışının daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması başlattı. Daha güvenilir bir ulaşımın sağlanması için başlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra yol asfaltlanarak çalışmalar tamamlanacak. Vatandaşlardan Ali Yağcı, "Burayı yaptırandan yapandan rabbim razı olsun. Burası yağmurlu günlerde, karda ve buzda çok tehlikeliydi. 3-4 araç karşılaşınca kesin kaza oluyordu." dedi.

Yusuf Kara isimli vatandaş ise yapılan çalışmaların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor
Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor
Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor

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Çekerek, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor - Son Dakika


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