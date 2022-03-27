Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı

27.03.2022 15:27
Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'i, yani Şahinbey'i şehit edilişinin 102. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'i, yani Şahinbey'i şehit edilişinin 102. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Şahinbey'in şehadetinin 102. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 100 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkansızlıklarıyla bir şehrin top yekün mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile 'Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye elmalı köprüsü üzerinde olağanüstü bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum Değirmen'inde 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır top yekün bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Mehmet Sait, Gaziantep, Şahinbey, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı - Son Dakika


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