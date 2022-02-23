Son dakika haberleri: Ukrayna'da savaş korkusuna rağmen uçuşlar devam ediyor - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tehlikesi nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk ederek başka şehirlere veya başka ülkelere kaçıyor. Savaş tehdidinden kaçarak İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular bazı insanların evlerini satıp ülkenin güvenli bölgelerine taşındıklarını söylediler.

Ukrayna'da yaşanan savaş gerginliğine rağmen Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşlar devam ediyor. Bu gün Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yolcular ülkelerinde yaşananları anlattı. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen yolcular kentte belirsizliğin olduğunu ve halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söylediler.

"Halk evlerini arabalarını satarak nakte çevirmeye çalışıyor"

Başkent Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna, 14 Şubat tarihinden itibaren şehrin boşalmaya başladığını dile getirerek, "Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Liviv gibi diğer şehirlere ülkenin batı taraflarını doğru taşınmaya başladılar. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakde çevirmeye çalışıyorlar. Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar.

"Durum çok kötü ve gittikçe kötüleşiyor"

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iş için geldiklerini belirten Margarita Piven, "Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Moskova ile Kiev aynı bagaj bandına verildiği görüldü. - İSTANBUL