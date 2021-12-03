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Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü - Son Dakika

Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü

03.12.2021 12:19
Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta korona virüse yakalanan kardeşini ziyarete gelen Bülent Ulubay 10 gün önce yakalandığı korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta korona virüse yakalanan kardeşini ziyarete gelen Bülent Ulubay 10 gün önce yakalandığı korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetti. Ağabeyin ardından kardeşi İsmail Ulubay da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kentte uzun yıllar muhtarlık yapan Bülent Ulubay'ın kardeşi İsmail Ulubay bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Kardeşini ziyaret için İstanbul'dan Zonguldak'a gelen ağabey Bülent Ulubay da korona virüse yakalanınca tedavi altına alındı. Ağabey Bülent Ulubay geçen 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Bülent Ulubay'ın ardından kardeşi İsmail Ulubay da yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayatını kaybeden İsmail Ulubay, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü - Son Dakika


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