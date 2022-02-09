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Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor - Son Dakika

Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor

09.02.2022 13:48
Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor

Son dakika yerel haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, devriye esnasında yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları doğadaki hayvanları koruma altına alarak, tedavileri için ilgili birimlere teslim etti. Komutanlığın o anları paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Biz hep sizinleyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak devriye esnasında yaralı halde ve soğuktan etkilenmiş şekilde bulduğumuz doğadaki dostlarımızı koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettik." - ANKARA

Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor
Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor
Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor
Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor

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Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor - Son Dakika


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