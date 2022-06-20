Rektör Karacoşkun tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı'na İpek Agçadağ Çelik, İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'na Muharrem Şahiner, Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı'na ise Üzeyir Köse doçent olarak atandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika... Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni atamalar - Son Dakika

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