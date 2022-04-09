Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu - Son Dakika
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Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu

09.04.2022 00:58
Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu

Son dakika haberi: Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Siirt Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde düzenlenen Mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum amirleri, polis teşkilatı, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua okundu.

Cami çıkışında vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu - Son Dakika


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