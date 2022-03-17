Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği - Son Dakika
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Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

17.03.2022 18:19
Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

Son dakika haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılımıyla Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Denetimli Serbestlik Manevi Rehberlik Biriminde görevli Vaiz Fadıl Sizcan tarafından Yasin-i Şerif okunup, şehitler için dua edildi. - VAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği - Son Dakika


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