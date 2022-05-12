Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

12.05.2022 10:59
Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine yangın eğitimi verildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine yangın eğitimi verildi. Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından, son olarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 290 personele Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verildi.

Eğitimlerde genel yangın güvenliği, dumanlı ortamlardan tahliye, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve su ve köpük ile yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösteriliyor. - NEVŞEHİR

Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü OCAKTA UNUTULAN SÜT, PANİĞE NEDEN OLDU OCAKTA UNUTULAN SÜT, PANİĞE NEDEN OLDU

Nevşehir, İtfaiye, Yangın, İnfaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement