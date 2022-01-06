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Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor - Son Dakika

Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor

06.01.2022 12:32
Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor

Son dakika haberine göre Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Kasım ayında başlayan 'sabun atölyesine' devam eden kadınlar, ürettikleri hediyelik sabunlarla hem para kazanıyor hem de çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Kasım ayında başlayan 'sabun atölyesine' devam eden kadınlar, ürettikleri hediyelik sabunlarla hem para kazanıyor hem de çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi her yaştan kadına çeşitli branşlarda kurslar vermeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Kasım ayında başlayan 'sabun atölyesine' devam eden kadınlar, üretime katkıda bulunuyor. Kadınlar ürettikleri hediyelik sabunlarla hem para kazanıyor hem de çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulunuyor.

"Her yaştan her kesimden kadınları ağırlıyoruz"

Her yaştan ve kesimden kadının bu kursa katıldığını belirten Kadın Eşitlik Merkezi Koordinatörü Gonca Aslan, "Burada öğrendikleri bilgilerle sabun yapan kadınlarımız, yılbaşına özel birçok satış gerçekleştirdi. Yeni yeni siparişler aldı. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü eline almasını görmek bizim için gurur verici" diye konuştu.

"Sabun yapmakla yardımlaşmayı birleştirdik"

Kursa bir şeyler öğrenmek ve terapi amaçlı katıldığını ifade eden 38 yaşındaki ev hanımı Yasemin Türkeli, sattığı ürünlerle lösemili çocuklara yardımda bulunduğunu söyledi. Sabun yapmakla bu tür yardımlarda bulunmayı birleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Türkeli, "Normalde de yardım kuruluşları için çalışmalar yapıyordum. Burada yaptığım sabunları da arkadaşlarımla lösemili çocuklar için gerçekleştirilen festivalde sattım. Yılbaşı olduğu için de bolca ürün sattık. Geliri ise lösemili çocuklarımıza verdik. Şükürler olsun maddi durumum iyi olduğu için elde edilen gelirin bir kısmıyla da Doğu'daki çocuklara bot ve mont alıyorum" diye konuştu.

"Hedefim bu işi ilerletmek"

Emekli, ev hanımı olan 52 yaşındaki Gülümser Çalışkan da böyle bir kursu kendilerine sundukları için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkürlerini iletti. Yılbaşında yaptığı kardan adamları sosyal medyada sattığını belirten Çalışkan, ilerde bu işi ilerletip daha büyük paralar kazanmayı hedeflediğini söyledi. Satış yapmak için Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'na da başvuracağını belirten Çalışkan, "Bu kurs hem ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlıyor hem de psikolojik olarak iyi geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor
Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor
Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor
Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor
Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor

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Küçükçekmece Belediyesi, Eşitlik, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Kadınlar Eşitlik Merkezi'nde hem üretiyor hem para kazanıyor - Son Dakika


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