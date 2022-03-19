Son dakika yerel: Soğuk hava ve kar yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi, müşteri bulamayan pazarcı esnafı ateş başında ısındı - Son Dakika

Soğuk hava ve kar yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi, müşteri bulamayan pazarcı esnafı ateş başında ısındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede kurulan semt pazarlarında esnaf ateş yakarak ısınırken sokaklar ise sessizliğe büründü.

Kastamonu'nun sahil kesiminde bulunan ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte etkili olan soğuk hava ise ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki semt pazarlarında esnaflık yapan birçok esnaf köy yollarının kapalı olması sebebiyle tezgah açamadı. Kar yağışı sebebiyle köylerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezine gelememesi sebebiyle semt pazarları boş kaldı. Semt pazarında satış yapan esnaf ise ateş yakarak müşteri bekledi. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede soğuk hava sebebiyle sokaklar sessizliğe büründü.

İlçede yaşayan vatandaşlar, dondurucu bir soğuk havanın olduğunu ve köy yollarının da kapalı olması sebebiyle vatandaşların evlerinden çıkmadığını söyledi.