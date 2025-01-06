Sorgun Belediyesi'nden Gassallara Ücretsiz Seyahat Kampanyası - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi'nden Gassallara Ücretsiz Seyahat Kampanyası

Sorgun Belediyesi\'nden Gassallara Ücretsiz Seyahat Kampanyası

Sorgun Belediyesi, 'Gassal' dizisinin ilgi çekmesi üzerine gassallara özel 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunacağını duyurdu. Bu kampanya, gassalların toplumdaki değerini vurgulamak ve onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

06.01.2025 17:46  Güncelleme: 17:48
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Sorgun Belediyesi, 'Gassal' dizisinin gündeme gelmesinin ardından, gassallara özel kampanya başlattı. Belediye, cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallara, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağını duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla kampanyanın duyurusu yapıldı. Paylaşımda, "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassal olan vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı sadece 'Gassal' olan vatandaşlarımıza özel" ifadeleri yer aldı.

Kampanya, yalnızca cenaze hizmetlerinde görev alan gassallara değil, Sorgun'daki tüm gassallara yönelik olarak uygulamaya kondu. Belediye, bu uygulama ile gassalların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onların bu önemli toplum hizmetindeki emeklerine teşekkür etmeyi amaçlıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, başlatılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, gassalların toplumdaki değerli yerini vurguladı. Ekinci, "Gassallarımız, toplumumuzun önemli bir parçasıdır ve gösterdikleri özverili çalışmalarla takdiri hak ediyorlar. Onların zorlu işlerini daha kolay hale getirmek ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hafifletmek amacıyla, bu jesti gerçekleştirdik. Belediye olarak, gassallarımıza verdiğimiz desteği, toplumumuzda dayanışmayı artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat imkanı sunarak, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Bu kampanya, Sorgun'da yaşayan gassallar tarafından ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar da belediyenin gösterdiği bu duyarlı yaklaşımı takdirle karşıladı. Belediye, gassalların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği bu özel uygulamanın, sosyal dayanışmayı güçlendireceğine inanıyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun Belediyesi'nden Gassallara Ücretsiz Seyahat Kampanyası - Son Dakika

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