Sorgun Belediyespor, Play-Out'da Galip Gelerek BAL'da Kalmayı Başardı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Yozgat'ı temsil edecek takımın belirlenmesi için oynanan play-out maçında Sorgun Belediyespor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Sarıkaya Belediyespor karşısında 2-1 galip geldi. 2025-2026 futbol sezonunda da BAL'da Yozgat'ı temsil edecek olan sarı siyahlı ekip, maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Sorgun Belediyespor, BAL 5. Grup'ta sezonu 41 puanla 10'uncu sırada tamamladı ve yerel lig şampiyonu Sarıkaya Belediyespor ile play-out maçında karşı karşıya geldi.

Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta, normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Sorgun Belediyespor, bulduğu ikinci gol ile sahadan galibiyetle ayrılıp, 2025-2026 futbol sezonunda da BAL'da oynama hakkını elde etti.

Karşılaşmanın ardından Sorgun Belediyespor futbolcuları, galibiyet coşkusunu tribünlerdeki taraftarlarıyla paylaştı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de taraftarlara takım forması dağıttı.