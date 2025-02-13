Sorgun'da Yeni İş İmkanları için Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Sorgun'da Yeni İş İmkanları için Kura Çekimi Yapıldı

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Sorgun Belediyesi, daimi işçi alımı için düzenlenen kura çekiminde 25 temizlik işçisi ve 15 şoför alımı gerçekleştirdi. Ayrıca yazın açılması planlanan kurabiye fabrikasında 80 kişiye daha istihdam sağlayacağını duyurdu.

13.02.2025 14:48  Güncelleme: 14:54
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Sorgun'da kura çekiminde yeni istihdamın müjdesi geldi

YOZGAT - Sorgun Belediyesi'nin daimi işçi alımı canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sorgun Belediyesi'nin ilana çıktığı şoför ve temizlik işçisi alımı için yoğun ilgi gösterildi. Başvurularını tamamlayanlar Sorgun Belediyesi salonunda kura çekilişi için toplandı. Kura töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, personel alımı hakkında bilgi verdi. Başkan Ekinci, "25 temizlik işleri personeli ve 15 tane araç şoförü olmak üzere kura çekimi yapacağız. 1'den 25'e kadar değil başvuru sayısı ne kadarsa 315 sayısının tamamını çekmiş olacağız. İlk 25 kişinin işe alımını sağlamış olacağız. Şartları tutmayan olursa yirmi altıncısı gelecek. Sıralamaya göre alım gerçekleştirilecek. Burada bize ulaşamayanlara da fırsat vermek istedik. Tamamen şeffaf, herkesin görebileceği bir sıralama yapmış olacağız. İstihdama katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Nüfus sayımızda artış var. Bununla beraber istihdamı da arttırmış olmamız lazım. Yakınlarınıza ikametlerini buraya aldırmalarını söyleyin ki Sorgun'a katkınız olsun" dedi.

"Kurabiye fabrikasında 80 kişiye istihdam sağlayacağız"

Kura töreninde yeni istihdamın da müjdesini veren Ekinci, "Yazın açılması planlanan kurabiye fabrikasında da 80 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Seçim çalışmalarımızda yeni dönemi istihdam dönemi olarak adlandırmıştık. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kurada ismi çıkan İsmail Alan, "36 yaşındayım ilk kez ismim bir kurada çıktı, heyecanlıyım. Dokuzuncu sırada çıktım. Burada ismi yazan herkesin alınmasını isterdim. Nasip kısmet" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun'da Yeni İş İmkanları için Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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