Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor - Son Dakika
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Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor

25.03.2022 15:07
Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor

Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açtığı sosyal market Ramazan ayı öncesi iyiliğe köprü olarak hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açtığı sosyal market Ramazan ayı öncesi iyiliğe köprü olarak hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karaköprü Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını gideriyor. Çankaya Mahallesinde bulunan sosyal market Ramazan ayı öncesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllerine dokunarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile sosyal markette kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin edebiliyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal marketten ihtiyaçlarını kendileri için ayrılan miktarda faydalandığını belirterek Ramazan ayının paylaşım ve bereket ayı olması vesilesiyle sosyal marketin ayrı bir önem arz ettiğini söyleyerek," Bir buçuk yıl önce faaliyete geçirdiğimiz sosyal marketimizle ilçemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen iki binin üzerindeki ailemize alışveriş kartı dağıttık. Aileler herhangi bir ücret ödemeden marketimizde alışveriş yapıp ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ramazan ayında ise sosyal yardımlaşmaya, gönüllere dokunmaya ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü Ramazan ayı paylaşım ayıdır ve bu ayın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı öncesi hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla sosyal marketimize aldığımız ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp iyilikte köprü oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çok değerli bir hizmet olan sosyal marketimize hibede bulunan, çorbada tuzu olan tüm firmalara ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi sosyal marketinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Çankaya Mahallesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA

Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor
Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor
Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor
Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor
Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal market Ramazan öncesi iyiliğe köprü oluyor - Son Dakika


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