SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha fırlattı - Son Dakika
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Yerel

SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Falcon-9 roketi ile 23 adet Starlink uydusunu alçak dünya yörüngesine gönderdi. Uyduların internet sağlama kapasitesini artırması bekleniyor.

02.08.2024 13:02
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Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine gönderdi.

Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 01.01'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan 7 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı platforma indiği açıklanırken, 23 Starlink uydusunun ise fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği bildirildi.

İnternet sağlama kapasitesini artıracak

Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. Son olarak yörüngeye gönderilen 23 Starlink uydusunun, SpaceX'in internet sağlama kapasitesini artıracağı belirtiliyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha fırlattı - Son Dakika

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