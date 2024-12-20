Spor Girişimcileri Buluşuyor-4 Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor Girişimcileri Buluşuyor-4 Etkinliği Gerçekleşti

Spor Girişimcileri Buluşuyor-4 Etkinliği Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi'nde spor salonu kurucuları, öğrencilere girişimcilik tecrübelerini aktardı.

20.12.2024 13:57
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde, spor merkezlerinin katkılarıyla düzenlenen 'Spor Girişimcileri Buluşuyor-4' etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sivrikaya'nın yönetimindeki programa; spor salonu kurucuları İbrahim Doğan Erdoğan ile Naz Kasapoğlu konuşmacı olarak katıldı. Sivrikaya, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk öğrencileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmacı olan Düzce Üniversitesi mezunlarının henüz okul hayatındayken spor girişimcileri olduğunu belirten Sivrikaya, deneyimlerini paylaşacakları için kendilerine teşekkür etti.

Naz Kasapoğlu, öğrencilere meslek hayatına atılan insanlardan tecrübelerini dinlemeleri tavsiyesinde bulundu. Mesleğe başlarken öğretmenlik, antrenörlük ve yöneticilik anlamında bir karar vermelerinin doğru olacağını söyleyen Naz Kasapoğlu, yetenekli ve mutlu olabilecekleri alanda çalışmalarının önemine değindi.

İbrahim Doğan Erdoğan ise spor salonu girişimciliğiyle ilgili yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Her sporcu ile bire bir ilgilenmenin, dertlerini dinlemenin önemli olduğunu dile getiren İbrahim Doğan Erdoğan, insan ilişkilerinde öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor Girişimcileri Buluşuyor-4 Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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