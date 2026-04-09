Standart Dışı Plakalar Ücretsiz Değiştirilecek

09.04.2026 07:23
Trafik kolluğu tarafından tespit edilen standart dışı plakalar, yetkili kuruluşlarca ücretsiz değiştirilecek.

Yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde bu plakalar yetkili kuruluşlarca plaka basım talep belgesi aranmadan ücretsiz değiştirilecek

Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin Yürütülmesi hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik ile plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi aranmayacak. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecek. Ayrıca, plaka basımı ve dağıtımına ilişkin kayıt kapsamı genişletildi. Buna göre, plaka basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek. Geçici maddeyle ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetkilendirilen odalara dağıtılacağı hükme bağlandı. Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
