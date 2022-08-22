Şirinevler Dereboyu caddesinde su tankerinin arkasına takılan 2 genç trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Aracın arkasında tehlikeli yolculuk yapan 2 gencin görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Su tanker aracının arkasında seyahat eden 2 gençten birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Gençlerin korkusuz tavırları görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL

Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde su tanker aracının arkasına tutunarak seyahat eden gençlerden birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı da görüldü.

Kaynak: İHA

su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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