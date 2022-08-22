Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

22.08.2022 10:59
Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde su tanker aracının arkasına tutunarak seyahat eden gençlerden birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı da görüldü.

Şirinevler Dereboyu caddesinde su tankerinin arkasına takılan 2 genç trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Aracın arkasında tehlikeli yolculuk yapan 2 gencin görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Su tanker aracının arkasında seyahat eden 2 gençten birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Gençlerin korkusuz tavırları görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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