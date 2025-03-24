Şubat'ta Erzurum'da 3.179 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Şubat'ta Erzurum'da 3.179 Araç Kaydı Yapıldı

Şubat\'ta Erzurum\'da 3.179 Araç Kaydı Yapıldı

Şubat ayında Türkiye'de 136.810 taşıt trafiğe kaydedildi, Erzurum'da ise 3.179 araç kaydı gerçekleşti.

24.03.2025 10:13
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Türkiye'de Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 179 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 143 bin 374 oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini otomobil, %32,7'sini motosiklet, %9,2'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %2,2'sini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,5 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette %61,9, otobüste %52,6, traktörde %47,2, özel amaçlı taşıtta %41,2, minibüste %16,8 artarken kamyonette %48,3, otomobilde %34,1 ve kamyonda %21,4 azaldı.

Erzurum, 143 bin 374 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Şubat ayında 3 bin 179 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 73 bin 318 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 346, otobüs sayısı bin 281, kamyonet sayısı 30 bin 316, kamyon sayısı 6 bin 436, motosiklet sayısı 6 bin 901, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 22 bin 26 oldu. Erzurum'da son yıllarda motosiklet sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı.

Şubat 2025 döneminde Erzurum'da 3 bin 179 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 103 otomobil, minibüs 50, otobüs 11, kamyonet 692, kamyon 92, motosiklet 50, özel amaçlı araç 5 ve traktör 176adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şubat'ta Erzurum'da 3.179 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şubat'ta Erzurum'da 3.179 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika
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