Şube Müdürleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Şube Müdürleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Şube Müdürleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Şube Müdürleri Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu, Cumartesi günü yapıldı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Dernek Başkanı Cengiz Cebeci, 3600 ek gösterge kazanımını vurguladı. Yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

01.12.2024 12:31
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Şube Müdürleri Derneği 6.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve Yönetim Kurulu belli oldu.

Şube Müdürleri Derneği 6.Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı açılışının yapılmasının ardından gündem maddeleri okundu. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

Divanın oluşturulması sonrasında konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Cebeci, "Kurulduğu 2013 yılından bu yana derneğimiz, siz saygıdeğer Şube Müdürlerimiz için öncelikle 3600 ek gösterge olmak üzere makam ve görev tazminatları konusunda büyük mücadele vermiş ve bugün çok önceden hak etmiş olduğu 3600 ek göstergeyi alarak en önemli kazanımımızı sağlamış bulunmaktan gurur duyuyoruz. Derneğimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği bürokratik, sendikal ve siyasi ziyaretler ve girişimler meyvelerini vermeye başlamıştır. 2022 yılında yapılan Genel Kurulumuz sonunda tüzük değişikliğine giderek Şube müdürü ve Müdür unvanlarında çalışan ve bu unvanlardan emekli olanların da derneğimize üye olabilmelerine imkan sağlanmış ve 30.000 meslektaşımızın da sesi olmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yönetim ve denetim raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından Genel Kurulda yapılan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda oluşan Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Cengiz Cebeci, Saniye Yıldırım, Şifauttin Eroğlu, Mustafa Göreli, Hasan Yılmaz, Veysel Kızmaz, Murat Coruk, Nevzat cengiz ve Sabit Yünlü seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise İsmail Hakan Uysal, Dilaver Altınkaya, Adem Aktaş, İzzet Bulgurcu, Tahir Çağlıyan Beyhan Süveren, Cezmi Yıldırım, Ufuk Doruk ve Feyzullah Aktaş seçildiler.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Muhammet Öztürk, Akın Özdemir ve Emine İş denetim kurulu yedek üyeliklerine ise, Ahmet Özensoy, Feyzullah Tanrıver ve Metin Solmaz seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şube Müdürleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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