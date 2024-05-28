SUBÜ Hendek MYO'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi - Son Dakika
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SUBÜ Hendek MYO'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi

SUBÜ Hendek MYO\'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından SUBÜ Hendek MYO'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi düzenlendi. Eğitim, akademik ve idari personeller ile öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

28.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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SUBÜ Hendek MYO'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yükseokulu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi. Akademik ve idari personeller ile öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmaları için eğitimin düzenlendiği bilgisini veren Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, "Bunun için ilk olarak üniversitemizin Sivil Savunma Birimi'ne teşekkür ediyorum. Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı Eğitmeni Mehmet Enes Sezen'e de tatbikatı başarıyla gerçekleştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bizler tedbirimizi almak için gerekenleri yapmakla mükellefiz. Allah her türlü afetten korusun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: SUBÜ Hendek MYO'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi - Son Dakika
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