SUBÜ Hendek MYO\'da yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi

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SUBÜ Hendek MYO'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yükseokulu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi. Akademik ve idari personeller ile öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmaları için eğitimin düzenlendiği bilgisini veren Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, "Bunun için ilk olarak üniversitemizin Sivil Savunma Birimi'ne teşekkür ediyorum. Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı Eğitmeni Mehmet Enes Sezen'e de tatbikatı başarıyla gerçekleştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bizler tedbirimizi almak için gerekenleri yapmakla mükellefiz. Allah her türlü afetten korusun" diye konuştu. - SAKARYA