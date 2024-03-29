SUBÜ SADEM Kardeşlik Buluşması İftar Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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SUBÜ SADEM Kardeşlik Buluşması İftar Etkinliği Düzenlendi

SUBÜ SADEM Kardeşlik Buluşması İftar Etkinliği Düzenlendi

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenlendi. Uluslararası öğrenciler, şehir protokolü ve üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya geldi. Programda SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi.

29.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
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SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM), her yıl olduğu gibi bu yılda 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenleyerek uluslararası öğrencileri şehir protokolü ile üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya getirdi. SADEM'in bahçesinde düzenlenen programda Sanatçı Elif Kayacan öncülüğünde SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi. İftarda yaklaşık bin 200 kişi aynı sofrada buluştu. Düzenlenen programa; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Arifiye İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kemal Aydınoğlu, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ SADEM Kardeşlik Buluşması İftar Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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