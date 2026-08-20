Şuhut Hastanesi Çalışanları için İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Şuhut Hastanesi Çalışanları için İstişare Toplantısı

Şuhut Hastanesi Çalışanları için İstişare Toplantısı
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Şuhut Devlet Hastanesi'nde çalışanların motivasyonunu artırmak için istişare toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde çalışanların motivasyonunu artırmak ve çalışma ortamının daha verimli hale getirilmesini sağlamak amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Op. Dr. Soner Taşar ve idari amirlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanede görev yapan farklı meslek gruplarındaki çalışanlarla bir araya gelindi.

Toplantıda; çalışma şartları ve fiziki ortam, görev tanımlarının netliği, çalışma saatleri ile takdir ve motivasyon uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Çalışanların görüş, öneri ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, kurum içerisinde daha verimli, huzurlu ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, çalışanların beklentilerinin doğrudan dinlenmesinin yanı sıra hizmet kalitesinin daha da artırılması için yapılabilecek çalışmalar üzerinde de duruldu.

Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, çalışanların görüşlerinin kurumun gelişimi açısından önem taşıdığı belirtilerek, toplantıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şuhut Hastanesi Çalışanları için İstişare Toplantısı - Son Dakika

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