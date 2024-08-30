Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.
Atatürk Parkı'nda yapılan çelenk sunma törenine, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Selim Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Şuhut Atatürk Parkında düzenlenen programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde ayrıca Kaymakam Eser 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika
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