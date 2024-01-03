Şuhut'ta 90 umre yolcusu dualarla uğurlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 90 umre yolcusu kutsal topraklara gitmek üzere dualarla uğurlandı.

Şuhut Ulu Camii (Büyük Camii) önünden gece saatlerinde vatandaşların yoğun katılımı ile 90 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duaların okunmasının ardından umreciler yola çıktı. Otobüslerle ilçeden ayrılan vatandaşların ardından hava yolu ile kutsal topraklara gidecekleri belirtildi. Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar bu duyguyu herkesin yaşaması temennisinde bulundu.