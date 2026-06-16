Şuhut\'ta İlaç ve Gübre Bayilerine Denetim

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren ilaç ve gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentte bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygun şekilde satışa sunulması ile kayıt ve takip süreçlerinin kontrol edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü ve gübre bayilerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin hususlar yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen denetimlerle, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin satışına ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sağlandı. - AFYONKARAHİSAR