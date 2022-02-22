Üye Girişi
Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı

22.02.2022 13:12
Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Şuhut Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Düzgün'ün yanı sıra Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, trafik personeli, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Hasan Düzdaş katıldı.

Toplantıda Şuhut ilçesinde trafik durumu ve sorunları ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunularak yapılacak olan trafik düzenlemeleri ele alındı. Toplantı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

Onur Bayram, Karahisar, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "Niye Münih'e gittin" iması: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin!
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement