Şuhut'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Şuhut Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Düzgün'ün yanı sıra Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, trafik personeli, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Hasan Düzdaş katıldı.

Toplantıda Şuhut ilçesinde trafik durumu ve sorunları ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunularak yapılacak olan trafik düzenlemeleri ele alındı. Toplantı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR