İş yerinde tüp patlaması sonrası yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, sanayi sitesi esnafının da desteğiyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Şuhut Küçük Sanayi Sitesindeki bir mobilyacı dükkanında meydanda geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine Şuhut Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, sanayi sitesi esnafı da örnek bir birlik ve beraberlik sergiledi. Yangının daha fazla büyümesini önlemek amacıyla iş yerinde bulunan malzemeler ve eşyalar esnafın el birliğiyle dışarı çıkarıldı. Esnafın desteği, maddi zararın daha da artmasının önüne geçilmesinde önemli rol oynadı. - AFYONKARAHİSAR