Ramazan ayının gelmesi ile birlikte toplu tüketim yerleri ve marketlere güvenilir gıda arzının sağlanmasi amacıyla Şuhut ve Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Personelleri tarafından denetim yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyen koşullarına uygunlukları incelendi. Ürünlerin etiket bilgileri, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri kontrol işlemleri de gerçekleştirildi. Ramazan paketi, kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontroller gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Şuhut ve Sandıklı'da Ramazan Ayı Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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