Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı

23.05.2022 18:46

Süleyman Çelebi Bursa'da anıldıi Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla vefatının 600'üncü yılında anıldı.

Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı

BURSA Bursa Ulu Camii'nin ilk imamı olan ve Peygamber Efendimizin hayatının asırlarca en etkili şekilde anlatılmasını sağlayan Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla vefatının 600'üncü yılında anıldı.

TÜRKSOY ve UNESCO tarafından 2022 yılının anma ve kutlama yıl dönümleri programlarına alınan Mevlid Şairi Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılında 'Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif' programıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da anıldı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Bilal Kemikli yaptı. Prof. Dr Mustafa Kara, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Dr. Fuad Baçiçanin ve Araştırmacı Yazar Mustafa Öztürk, etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahmut Şevket Öztürk'ün Mevlid-Şerif'i okumasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkçe'nin camilere Mevlid-i Şerif'le girdiğini söyledi. Süleyman Çelebi'nin Anadolu kültürü ve tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Türklerin Peygamber sevgisini Esma-yı Nebi, Siret, Mevlid, Mirac-name, Mucizat-ı Nebi, Gazavat-ı Nebi, Hilye, Ahlaku'n Nebi, Hicretü'n Nebi, Vefat-ı Nebi, Şefaat-name, Kırk Hadis ve Bin Hadis gibi eserlerle en güzel şekilde gösterdiğini ifade etti. Bu sevgiyi dile getiren isimlerin başında Süleyman Çelebi'nin geldiğini anlatan Başkan Aktaş, "Süleyman Çelebi, Bursa'ya ait bir değerdir. Ancak hala hakkıyla bu ismi bilmeyenler var. Süleyman Çelebi Bursa için, kültürümüz ve tarihimiz için çok kıymetli. Bursa, sadece mimari anlamda değil, kültürel ve sanatsal anlamda da ilklerin yaşandığı bir şehir. Bursa, İslam değerlerinin Osmanlı elinde yeniden yorumlanarak evrensel değere dönüştürüldüğü şehirdir. Vesiletü'n Necat da bu değerlerimizden biridir. 600 yıldır okunmaktadır. TÜRKSOY ve UNESCO da 2022'yi Süleyman Çelebi Yılı ilan etti. Yıl içerisinde yapacağımız etkinlik ve aktivitelerle Süleyman Çelebi ismini geniş kitlelere duyuracağız. Saraybosna'da panel düzenledik ve mevlid icra ettik. Farklı noktalarda benzer programlar yapacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Dil Kurumu ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte 'Süleyman Çelebi ve Mevlid' adlı sempozyum düzenleyeceğini açıklayan Başkan Aktaş, Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte sergi organize edeceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, "İçerisinde Süleyman Çelebi türbesinin bulunduğu arazideki başkanlık konutunu boşaltıyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. 10 dönümlük alanda yapılacak külliye ile Bursa'ya yeni bir sosyal alan kazandıracağız" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, Süleyman Çelebi'yi gelecek nesillere taşımanın önemini anlattı. Süleyman Çelebi ve eserlerinin uluslararası çapta etkisi olduğunu belirten Mesten, Mevlid-i Şerif'in Türk Milletinin Peygamber sevgisini anlatan çok muhteşem eser olduğunu dile getirdi. Mesten, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı
Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı
Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı
Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Çelebi, Peygamber, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleyman Çelebi Bursa'da anıldı - Son Dakika


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