İstanbullular eksi derecede kar altında horon teptiler
İstanbullular eksi derecede kar altında horon teptiler

İstanbullular eksi derecede kar altında horon teptiler
18.01.2026 20:32  Güncelleme: 20:43
Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar kar altında horon tepti ve yerel lezzetlerin tadını çıkardı.

Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Vatandaşların kar altında horon teptiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanbeyli Belediyesi'nen ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar eksi 1 derecede kar altında horon teperken coşku dolu anlar yaşandı. Olumsuz hava şartlarına rağmen etkinlik alanları ve stantlara yüksek katılımın gerçekleştiği festivalde, aileler ve çocuklar yerel lezzetlerin ve kültürel etkinliklerin tadını çıkardı.

2. Hamsi Festivali'ne İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda Sultanbeylili katıldı. Festival alanında Vali Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

