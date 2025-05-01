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Sultanbeyli'de yaşlılara büyük hizmet

Sultanbeyli\'de yaşlılara büyük hizmet

Sultanbeyli Belediyesi, "Dezavantajlı Yaşlıları Güçlendirme Projesi"ni hayata geçirdi.

01.05.2025 15:03  Güncelleme: 15:09
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Sultanbeyli Belediyesi, "Dezavantajlı Yaşlıları Güçlendirme Projesi"ni hayata geçirdi. 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan proje kapsamında; evde sağlık ve bakım, gerontoloji, beslenme programı, sosyal ve sportif aktivitelere kadar çeşitli hizmetler sunulacak.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine kesintisiz devam eden Sultanbeyli Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Dezavantajlı Yaşlıları Güçlendirme Projesi"ni hayata geçirdi. Dijital Sultanbeyli Merkezi'nde düzenlenen projenin açılış programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projeden yararlanan vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yaşlılarımız başımızın tacıdır"

Projenin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Yaşlılarımıza hürmet kendi geçmişimize kendi köklerimize hürmettir.' Bakanlığımız tarafından yürütülen ve aile odaklı bakımı esas alan bütünleşik bakım sistemi ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarına göre kurumsal bakım, evde bakım, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini büyüklerimize sunuyoruz. Bu doğrultuda özellikle yaşlılarımızın ailelerinin yanında bakım alabilmesini desteklemek için öncelik verdiğimiz evde bakım yardımıyla yaklaşık 123 bin 463 yaşlı vatandaşımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlıyoruz. 2016 yılında sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik YADES'i başlattık. YADES programı kapsamında bugüne kadar da 64 milyon finansman desteği sunduk. 28 ilimizde 91 farklı projeyle 153 bin yaşlı bireyimize bu projeyle ulaştık. Sultanbeyli Belediyemizi de sosyal hizmetlere verdikleri destekten ötürü tebrik ederim. Her zaman söylediğimiz gibi yaşlılarımız başımızın tacıdır." dedi.

"Sosyal hizmetlere ayrılan bütçe payını artırdık"

Bütçede sosyal hizmetlere ayrılan payı artırdıklarını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Dezavantajlı Yaşlıları Güçlendirme Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında yaşlılarımıza yönelik evde sağlık ve bakım hizmetinin kapsamını daha da genişleteceğiz. Yaşlılığa bağlı olarak değişen fiziksel ve ruhsal gelişimlerini daha yakından izleyeceğiz. Bu hizmette uzman personelimiz büyüklerimizi evlerinde ziyaret edecek: düşme riski, demans belirtisi, depresyon durumu, beslenme sorunları olup olmadığına dair testler uygulayacak. Büyüklerimize yönelik sosyal etkinliklerin sayısını ve çeşitliliğini daha da artıracak, böylece daha fazla sosyalleşmelerini sağlayacağız. Sultanbeyli'de kimse kendini yalnız, çaresiz hissetmeyecek. Projemize destek veren Bakanlığımıza ve esnaflarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış programının ardından proje kapsamında gönüllü hizmet veren esnaflara teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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