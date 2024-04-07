Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde öğrencilerin robotik kodlama projeleri sergilendi

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde farklı okullardan öğrencilerin polislik faaliyetlerine odaklanan robotik kodlama projeleri ve resimler sergilendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin "Seninle Geleceğe Bir Adım" projesi ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki farklı okullardan öğrenciler, polisliğe yönelik robotik kodlama projelerini ve resimlerini Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde sergiledi. Polislerle çocuklar arasında bağı güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen robotik kodlama ve eğitim faaliyetlerinde öğrenciler çok sayıda robotik projesi ve resim yaptı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, çocukların faaliyetleri ile yaptıkları resim ve robotik kodlama projelerini tek tek inceledi. Mete, projeler ve resimler hakkında öğrencilerden bilgi aldı; öğrencilere tek tek madalya takarak, hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zafer Mete: "İleride teşkilatımıza fayda sağlayacak projeler var"

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, programda yaptığı konuşmada, "Tek tek resimlere baktık. Çocuklar gönüllerindeki polisliği resimlere yansıtmışlar. Ayrıca çok güzel projeler de gördük. İleride teşkilatımıza fayda sağlayacak projeler de var. Bu yaştaki çocuklarımızın robotik kodlamada bunları yapabildiğini görmek de bizi çok sevindirdi. Geleceğimizin teminatı olduklarını da bir kere daha ispatlamış oldular" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan öğrenciler ve polisler toplu halde "Bayramınız kutlu olsun!" mesajı verdi. - İSTANBUL