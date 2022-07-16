15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı çerçevesinde Sultandağı ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Demirbilek öncülüğünde bir araya gelen ilçe protokol üyeleri şehitlik ziyareti yapıp dua ettikten sonra kabirlere karanfil bıraktı. Etkinlikle ilgili konuşan Kaymakam Demirbilek, Türk milletinin bundan sonra bu tür darbe girişimleri yaşamamasını dileyerek, hain Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) kınadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sultandağı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sultandağı'nda 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

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