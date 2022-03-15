Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği - Son Dakika
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Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

15.03.2022 13:47
Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Sultandağı Dr. Halil İbrahim Özsoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, Sultandağı İlçe Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemiyle ilgili yapılan konuşma sonrasında Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsü ve İstiklal marşının ilk bestesi sine vizyon gösterisiyle anlatıldı.

Öğrenciler tarafından okunan şiir ve 'İstiklal Marşı ve Akif' adlı tiyatro gösterisi ile devam eden program Sultandağı İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet' temalı kompozisyon yarışmasında dereceye alan öğrenciye ödülünün verilmesi ile sona erdi.

Programa, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Duru, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Sultandağı, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultandağı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği - Son Dakika


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