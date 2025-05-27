Sultandağı\'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Kaymakam Hacı Demirci, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Türkçe kursunu tamamlayan yabancı kursiyerler şiir okudu, halk oyunları ekibi sahne aldı. Kursiyerlere belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Safa Turan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her yaştan bireyin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Merkezimiz aynı zamanda ilçemizin sosyal hayatına da renk katıyor" dedi. Program sonunda yıl boyunca üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi, usta öğreticiler çalışmalar hakkında bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR