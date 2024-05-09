Sultangazi Belediyesi, Atatürk Bulvarı\'nda Gürültü Bariyeri Çalışmasını Tamamladı

Yerel

Sultangazi Belediyesi, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda başladığı gürültü bariyeri çalışmasının sonuna geldi. Yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğundaki gürültü bariyeri, çevre binalarda yaşayan vatandaşların maruz kaldığı gürültüyü minimuma indiriyor.

Sultangazi Belediyesi, günlük yaşamı kolaylaştıracak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sultançiftliği Mahallesi'nin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı çevresinde gürültüden dolayı yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için harekete geçildi. Yaklaşık iki aydır devam eden çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki gürültü bariyeri, çevredeki gürültü kirliliği de minimuma indiriyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Önceliğimiz, komşularımızın günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirmek Bunun için ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Sultançiftliği Mahallemizde Atatürk Bulvarı'nda 1 buçuk kilometrelik alanda gerçekleştirdiğimiz gürültü bariyeri çalışması da sosyal hayatın kalitesini artıran önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Yaptığımız çalışmayla özellikle çevre binalarda yaşayan vatandaşlarımızın maruz kaldığı gürültüyü minimuma indiriyoruz. Çalışmamızda sona geldik" dedi. - İSTANBUL