Sultangazi Belediyesi Camilerin Abdesthanelerini Yeniliyor

Sultangazi Belediyesi ilçe genelindeki camilerin abdesthanelerini yenilemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Hayırlıoğlu Camii ve Veli Ağa Camii'nin abdesthanesi de baştan sona yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.
Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için ilçe genelindeki camilerin ihtiyaç ve eksiklikleri gideriliyor.
Modern abdesthane
Çalışmalar kapsamında İsmetpaşa Mahallesi Hayırlıoğlu Camii ve Cebeci Mahallesi Veli Ağa Camii abdesthanesi de baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuştu. Modern aydınlatma ve su bataryalarına kadar her detayın ince ince düşünüldüğü abdesthaneler, vatandaşların beğenisini topladı.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "İbadethanelerimizde vatandaşımızın rahatlığı bizler için çok önemli. Komşularımız rahatça abdestlerini alabilsin diye camilerimizdeki eski abdesthanelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Bugüne kadar 20 camimizi tamamladık. 28 camimize de dekoratif sundurma yaptık. Hayırlıoğlu ve Veli Ağa Cami abdesthaneleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İlçemizde daha çok camimize modern abdesthane kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL
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