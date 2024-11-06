Sultangazi Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Etkinlikler

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Sultangazi Belediyesi Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. Minik misafirler hafta sonları kendileri için hazırlanan programlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Sultangazi Belediyesi, çocukları kültür-sanatın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında hafta sonları tiyatrodan sinemaya birbirinden renkli etkinlikler minik izleyicileri ile buluşuyor. Minikler, yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirirken öğretici programlarla da yeni şeyler öğreniyor.

Minikler eğlenirken öğreniyor

"Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu" kapsamında çocuklar için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu sezonda da yine minik misafirlerimiz için birbirinden keyifli etkinlikler hazırladık. Her hafta sonu çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği tiyatro ve sinema gösterileri düzenliyoruz. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL