Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlikler - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında çocuklar için hafta sonları çeşitli etkinlikler düzenliyor. Eğitim ve eğlencenin bir arada sunulduğu etkinliklerde çocuklar tiyatro ve sinema gösterimleriyle keyifli zaman geçiriyor.

06.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:34
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Sultangazi Belediyesi Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. Minik misafirler hafta sonları kendileri için hazırlanan programlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Sultangazi Belediyesi, çocukları kültür-sanatın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında hafta sonları tiyatrodan sinemaya birbirinden renkli etkinlikler minik izleyicileri ile buluşuyor. Minikler, yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirirken öğretici programlarla da yeni şeyler öğreniyor.

Minikler eğlenirken öğreniyor

"Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu" kapsamında çocuklar için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu sezonda da yine minik misafirlerimiz için birbirinden keyifli etkinlikler hazırladık. Her hafta sonu çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği tiyatro ve sinema gösterileri düzenliyoruz. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlikler - Son Dakika

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