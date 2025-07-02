Sultangazi Belediyesi\'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 27 kütüphanedeki ders çalışan gençlere simit ve meyve suyu ikram ederek derse tatlı bir mola verdiriyor. İkramlar öğrencilerin de beğenisini topluyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 27 kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit ve meyve suyu ikram ederek derslerine daha da motive olmalarını sağlıyor. Simit, peynir ve meyve sularını alan gençler afiyetle yiyeceklerini yedikten sonra ders çalışmaya devam ediyor. İkramlar, öğrencilerin de beğenisini topluyor.

"Gençlerimiz yeter ki çalışsın"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Bu yüzden her fırsatta gençlerimizle buluşuyor, onların fikir ve görüşlerini alarak ilçemizde yapacağımız proje ve çalışmaları da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yazın sınavlara hazırlanan, kütüphanelerimizde ders çalışan gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, onların derse tatlı bir mola vermesini sağlıyoruz. İlçemizde bulunan 27 kütüphanemizde simit ve meyve suyu ikramında bulunarak öğrencilerimizin derse motive olmalarına da katkıda bulunuyoruz. Gençlerimiz yeter ki ders çalışsın, bizler onların yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL