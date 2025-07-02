Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı

Sultangazi Belediyesi\'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı
02.07.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere simit ve meyve suyu ikram ederek motivasyonlarını artırıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin eğitimine destek verdiklerini vurguladı.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 27 kütüphanedeki ders çalışan gençlere simit ve meyve suyu ikram ederek derse tatlı bir mola verdiriyor. İkramlar öğrencilerin de beğenisini topluyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 27 kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit ve meyve suyu ikram ederek derslerine daha da motive olmalarını sağlıyor. Simit, peynir ve meyve sularını alan gençler afiyetle yiyeceklerini yedikten sonra ders çalışmaya devam ediyor. İkramlar, öğrencilerin de beğenisini topluyor.

"Gençlerimiz yeter ki çalışsın"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Bu yüzden her fırsatta gençlerimizle buluşuyor, onların fikir ve görüşlerini alarak ilçemizde yapacağımız proje ve çalışmaları da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yazın sınavlara hazırlanan, kütüphanelerimizde ders çalışan gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, onların derse tatlı bir mola vermesini sağlıyoruz. İlçemizde bulunan 27 kütüphanemizde simit ve meyve suyu ikramında bulunarak öğrencilerimizin derse motive olmalarına da katkıda bulunuyoruz. Gençlerimiz yeter ki ders çalışsın, bizler onların yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Simit, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
17:07
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
16:50
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
16:40
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
16:38
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:20
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 12:59:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Tatlı Mola İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.