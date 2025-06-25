Sultangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

Sultangazi Belediyesi\'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti
25.06.2025 12:32  Güncelleme: 12:35
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Sultangazi Belediyesi, yatağa bağımlı hastaların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz nakil hizmeti sunuyor. Kendi kaynaklarıyla alınan 3 ambulans ile hasta ve yakınları için büyük bir kolaylık sağlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, yatağa bağımlı olan hastaların hastaneye ulaşabilmesi için ücretsiz nakil hizmeti sunuyor. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 3 ambulans, hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıran Sultangazi Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Belediyenin kendi öz kaynakları ile satın aldığı 3 ambulans, ücretsiz nakil hizmeti sunuyor.

Yürüyemeyen, yatağa bağımlı hastalar ya da hasta yakınları belediyeyi arayarak randevu oluşturuyor. Ardından ambulans belirlenen saatte hastayı alarak hastaneye ulaştırıyor. Hastanın işi bittiğinde tekrar ambulansla evine bırakılıyor.

"Hizmet için varız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Hastalarımız kayıt oluşturduktan sonra, planlamaya göre onları ambulansla alıyor, hastaneye bırakıyoruz. Hastane işlemleri bittikten sonra da geri dönüş için yardımcı oluyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız ambulanslarımızı özellikle yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye kolayca ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Sadece hastalara değil, hasta yakınlarına da büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Bizler hizmet için varız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti - Son Dakika

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