Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Bambaşka Bir Dünya Sunuyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Bambaşka Bir Dünya Sunuyor

Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Bambaşka Bir Dünya Sunuyor

Sultangazi Belediyesi, gençlerin sanatla iç içe olmasını sağlayarak hobilerini mesleğe dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Karikatür Atölyesi, katılımcılara çizim ve mizah yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor.

13.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:25
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Sanatla iç içe olmanın yanı sıra hobisini mesleğe dönüştürmek isteyenleri ağırlayan Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri, gençlerden büyük ilgi görüyor. Çizgilerle mizahın birleştiği Karikatür Atölyesi, geleceğin karikatüristlerini yetiştiriyor.

Sultangazi Belediyesi, Sanat Akademileri ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan Sanat Akademileri'nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimleri veriliyor.

Mizahın en etkili yolu: Karikatür

Sanat Akademileri'nde eğitim verilen branşlardan biri olan Karikatür Atölyesi, gençlere bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. 18 yaş üzerindeki katılımcılar atölyede duyguları göstermenin en etkili yollarından biri olan çizim yeteneğini daha da ilerletirken, mizah yeteneklerini de geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca alanlarında tanınan ve sevilen karikatüristler zaman zaman Karikatür Atölyesi'ne konuk olarak öğrencilerle sektöre dair deneyimlerini paylaşıyor.

"Gençlere alanlar açmak bizim asli görevimiz"

Sanat Akademilerinin gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Karikatür farklı bir branş. Herkesin mizah anlayışı farklıdır, onu kağıda aktarması ise bambaşkadır. Karikatür Atölyesi'nin amacı gençlerimizin duygularını kağıtlara dökmesini kolaylaştırmak, çizimlerini geliştirirken onlara farklı bakış açıları kazandırmak Sultangazi Belediyesi olarak sanatın her branşına, her dalına sonsuz saygımız var. Gençlerimiz yeter ki kendilerini geliştirmek istesin, bizler onlara yeni alanlar açarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Bambaşka Bir Dünya Sunuyor - Son Dakika

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