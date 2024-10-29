Cumhuriyet Bayramı Sultangazi\'de Coşkuyla Kutlandı

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Sultangazi'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yüzyıllardır şerefle yaşadığımız bu topraklarda nice 101 yıllara" diye konuştu.

Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği tören renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar bir gün öncesinde Sultangazi Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. 29 Ekim sabahı ise Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda görkemli bir tören düzenlendi. Törene, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Garnizon Komutanı Temsilcisi Piyade Albay Ertuğrul Bilmiş, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni, izleyenlerin beğenisini topladı. Coşkulu kutlama sonrası öğrenciler, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile bol bol fotoğraf çektirdi.

"Şerefle, gururla nice 101 yıllara"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Cumhuriyetimizin 101. yılında şerefle, bağımsız ve huzurla yaşadığımız bu topraklarda Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gururla kutluyoruz. Bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyen, vatanın bir karış toprağını kanının son damlasına kadar muhafaza eden bir ecdadın torunlarıyız. Bizlere düşen görev, sonsuza dek bu milletin bütünlüğünü ve birliğini korumaktır. Milletimizin her bir ferdi, bugün de aynı özveriye, ruh ve kararlılığa sahiptir. Türk milleti çok büyük bir millettir ve ilelebet de öyle kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını bu vatan uğruna hiçe saymış şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL