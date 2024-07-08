Sultangazi'de Sinan Akçıl Konseri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Sultangazi'de Sinan Akçıl Konseri Yoğun İlgi Gördü

Sultangazi\'de Sinan Akçıl Konseri Yoğun İlgi Gördü

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinin ilkinde ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Konser, Sultangazi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

08.07.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
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Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinin ilkinde, ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Sultangazi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaz aylarında Sultangazi'de düzenlenen konser serisinin ilkinde Sinan Akçıl, hayranlarıyla buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, DJ performansı ile akşam başladı. DJ'in enerjik performansı, konser alanını coşturdu ve ardından sahne alan Sinan Akçıl, sevilen şarkılarıyla geceye damgasını vurdu.

Düzenlenen konser ile ilgili konuşan Abdurrahman Dursun, "Yaz konserlerimiz başladı Sultangazi'de Temmuz ayı itibariyle Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları boyunca çok güçlü konserlerle Sultangazili kardeşlerim ile bir araya geleceğiz. Vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Onları mutluluk ve heyecan içerisinde tutarken, Sultangazi'nin de bu mutluluğun bir tarafına yansımasını istiyoruz. Ben şunu biliyorum ki Sultangazi'de gençler mutluysa kadınlar mutluysa bu mutluluk şehrin her yanına sirayet ediyor. Bundan sonra da güçlü işlerle, kültürel faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle ve şehri güzelleştirecek eğitim faaliyetleriyle her zaman Sultangazi'de bulunacağız ve Sultangazi'yi güçlü hale getirmeye çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Sinan Akçıl Konseri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Sinan Akçıl Konseri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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