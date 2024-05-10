Sultangazi'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Sultangazi'de Trafik Haftası kapsamında sürücülerin yaya geçitlerinde önceliğin yayalara tanımasını gerektiğini hatırlatmak için etkinlik düzenlendi.

Sultangazi'de Trafik Haftası kapsamında sürücülerin yaya geçitlerinde önceliğin yayalara tanımasını gerektiğini hatırlatmak için etkinlik düzenlendi.

Sultangazi'nin işlek caddelerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı kesişim noktasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Cebeci Sultançiftliği İlköğretim Okulu öğrencileri ellerinde sürücülerin dikkatini çekmek ve geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğunu hatırlatmak amacıyla "Her yıl trafikte daha iyiye" "Yayalar kırmızı çizgimizdir" ve "Trafik hayattır" yazılı dövizler taşıdı. Etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Kırbaş ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç da eşlik etti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, "Bu hafta Trafik Haftası. Önceliğimiz, yayaların düzenli ve güvenli geçişi, önceliğimiz trafiğin güvenli akışını sağlamak ve aynı zamanda da yol kenarında, kaldırımda bekleyen yayalarımızın güvenli şekilde geçişini sağlamak. Biz bu bilinçlendirmeyi yapmak istiyoruz. Bütün trafiğe çıkan insanlarımızın yaya gördükleri zaman güvenli şekilde geçişini sağlamak için durmaları ve frene basmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bu hafta bütün birimlerimiz, bütün emniyet teşkilatımız hem yayalarımızı bilinçlendirmek hem de araç sürücülerimizi bilgilendirmek amacı ile sahadaydı. Biz de bu sahadaki programlardan bir tanesine hep birlikte eşlik ettik. Sahadaki gözlemlerimizi çocuklarla birlikte bir uygulama yaptık. Bundan sonra yine bu etkinliklerimiz, bu programlarımız, bu farkındalık oluşturma programlarımız devam edecek. Ben bütün sürücülerimizin daha dikkatli, daha güvenli bir sürüş ve aynı zamanda trafik kurallarına azami olmaz şekliyle uymalarını istiyorum ve bekliyorum. Bizim önceliğimiz yaya, bizim önceliğimiz güvenli trafik. Biz bunu sağlamak için sahadayız. 7/24 sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç ise, "Sultangazi Belediyemizin trafik eğitim parkı var. Bu trafik eğitim parkı bu sene 6. olacak. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'un talimatlarıyla ilçe kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüzün de desteğiyle günde 300 tane çocuğumuzu bu trafik eğitim parkına getiriyoruz. Hem bizzat küçük araçlarla uygulamalı olarak burada eğitim alıyorlar, hem de teorik eğitimlerini alıyorlar. Trafik eğitimiyle ilgili bilinçli yaya, bilinçli sürücü olmakla ilgili tüm bilgileri edinerek evlerine gidiyorlar. Özellikle cetveldir, silgidir hepsinin üzerinde trafik işaretleri var. Çocuklarımıza trafik işaretlerini de uygulamalı öğretmiş oluyoruz burada aynı zamanda" dedi. - İSTANBUL